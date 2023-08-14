Самсонова раскритиковала расписание турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова раскритиковала время проведения матчей турнира в Монреале, после поражения в финале от Джессики Пегулы (1:6, 0:6).

Напомним, полуфинальный матч, в котором россиянка одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2), начался 13 августа в 20:40 по московскому времени и продолжался 1 час 45 минут.

А уже через 2 часа 20 минут в 00:45 (мск) Людмила Самсонова вышла на финал турнира против Джессики Пегулы. При этом у её соперницы было больше суток на восстановления после полуфинала.

«У меня не было времени на восстановление. Я ушла с корта, а потом снова вернулась. Странно, что люди так мало заботятся о нас. Если вы знаете, что будет дождь, вы должны составить нормальное расписание. В следующий раз нужно постараться сделать всё возможное, чтобы не играть два матча в один день», — цитирует Самсонову издание TennisUpToDate.