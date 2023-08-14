Кафельников оценил достижение Самсоновой, ставшей первой ракеткой России 

Лучший теннисист в истории России Евгений Кафельников высказался по поводу того, что российская теннисистка Людмила Самсонова стала первой ракеткой России.
Отметим, ранее 24-летняя спортсменка пробилась в финал турнира в Монреале (Канада), что позволило ей подняться на 12-ю строчку в рейтинге WTA. Она обошла Дарью Касаткину, которая опустилась на 13-е место.
«Блестяще!», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Добавим, что в финале турнира категории WTA-1000 в Монреале Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы со счётом 1:6, 0:6.
Людмила впервые в своей карьере стала первой ракеткой России.
источник: «Спорт-Экспресс»