Кафельников оценил достижение Самсоновой, ставшей первой ракеткой России 

Лучший теннисист в истории России Евгений Кафельников высказался по поводу того, что российская теннисистка Людмила Самсонова стала первой ракеткой России.

Отметим, ранее 24-летняя спортсменка пробилась в финал турнира в Монреале (Канада), что позволило ей подняться на 12-ю строчку в рейтинге WTA. Она обошла Дарью Касаткину, которая опустилась на 13-е место.

«Блестяще!», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в финале турнира категории WTA-1000 в Монреале Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы со счётом 1:6, 0:6.

Людмила впервые в своей карьере стала первой ракеткой России.