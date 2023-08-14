Ольховский назвал причину поражения Самсоновой в финале турнира в Монреале

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский высказался о поражении российской теннисистки Людмилы Самсоновой в финале турнира в Монреале.

Напомним, что в решающем матче 24-летняя спортсменка уступила американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6.

«Конечно, сказалось то, что у нее было два матча с небольшим промежутком, в разное время суток меняется ветер, и поэтому теряется точка удара. Играть в таких условиях было чрезвычайно сложно, поэтому первый матч сыграл роль в том, что финал был таким легким по счету для Пегулы», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Отметим, что Самсонова провела два матча за вечер. В полуфинале россиянка обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (1:6, 6:1, 6:2).