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Матчи троих российских теннисистов в Цинциннати прерваны из-за дождя

Продолжение поединков пока под вопросом.
Матчи троих российских теннисистов в Цинциннати прерваны из-за дождя
14 августа 2023 23:18
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Дожди в американском Цинциннати стали причиной отмены сразу трех матчей с участием россиян.

В мужской сетке не смог продолжить свой поединок Роман Сафиуллин, который в 1/32 финала играл с чилийцем Николасом Харри. Встреча была прервана в третьем сете при счете 4:3 в пользу соперника россиянина. Первый сет завершился победой Сафиуллина со счетом 6:4, во втором Харри взял реванш - 6:3.

В первом круге женских соревнований Анастасия Потапова разгромно проиграла первый сет представительнице Швейцарии Селин Наф (1:6). Во втором россиянка поправила свои дела (6:4), однако третий начаться так и не успел.

Наконец, матч Вероники Кудерметовой с легендарной Винус Уильямс был прерван еще в первой партии при счете 4:4. Сейчас эта встреча возобновилась.

источник: «Советский спорт»
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