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Сафиуллин проиграл Харри в первом круге турнира в Цинциннати

Матч завершился, не успев возобновиться после перерыва из-за погодных условий.
Сафиуллин проиграл Харри в первом круге турнира в Цинциннати
14 августа 2023 23:38
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В первом круге турнира в американском Цинциннати российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Чили Николасу Харри.

Встреча продолжалась два часа 26 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу чилийца, который пять раз подавал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету россиянина пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из шести.

Во втором круге Харри сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) - Энди Маррей (США).

источник: «Советский спорт»
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