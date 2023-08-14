Сафиуллин проиграл Харри в первом круге турнира в Цинциннати

В первом круге турнира в американском Цинциннати российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Чили Николасу Харри.

Встреча продолжалась два часа 26 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу чилийца, который пять раз подавал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету россиянина пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из шести.

Во втором круге Харри сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) - Энди Маррей (США).