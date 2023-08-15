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Карен Хачанов снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Соревнования продлятся до 20 августа. 
Карен Хачанов снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати
15 августа 2023 18:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов принял решение сняться с турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Отметим, в данный момент 27-летний спортсмен проходит восстановление от стрессового перелома, который получил по ходу Открытого чемпионата Франции. Ранее стало известно, что россиянин вернулся к тренировкам после повреждения.

Добавим, в основной сетке американского турнира Хачанова заменит представитель Австралии Алексей Попырин. Матчи пройдут с 12 по 20 августа.

источник: «Советский спорт»
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