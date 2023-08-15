Карен Хачанов снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов принял решение сняться с турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Отметим, в данный момент 27-летний спортсмен проходит восстановление от стрессового перелома, который получил по ходу Открытого чемпионата Франции. Ранее стало известно, что россиянин вернулся к тренировкам после повреждения.

Добавим, в основной сетке американского турнира Хачанова заменит представитель Австралии Алексей Попырин. Матчи пройдут с 12 по 20 августа.