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Касаткина обыграла Стирнс и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка не встретила серьезного сопротивления со стороны соперницы.
15 августа 2023 19:21
автор: Александр Шульгин

В матче первого круга турнира в Цинциннати (США) российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла хозяйку соревнований Пэйтон Стирнс.

Встреча продолжалась один час девять минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, которая один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету ее соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

Во втором круге Касаткина сыграет с победителем пары Варвара Грачева - Каролин Возняцки.

источник: «Советский спорт»
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