Касаткина обыграла Стирнс и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

В матче первого круга турнира в Цинциннати (США) российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла хозяйку соревнований Пэйтон Стирнс.

Встреча продолжалась один час девять минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, которая один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету ее соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

Во втором круге Касаткина сыграет с победителем пары Варвара Грачева - Каролин Возняцки.