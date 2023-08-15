Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Квитовой

Российская теннисистка Анна Блинкова в матче первого круга турнира в Цинциннати уступила чешке Петре Квитовой.

Встреча продолжалась один час 32 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0 в пользу представительницы Чехии, которая три раза подавала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету россиянки один эйс, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк из пяти.

Следующей соперницей Квитовой станет победительница пары Людмила Самсонова (Россия) - Линда Носкова (Чехия).