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Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Квитовой

Россиянка смогла навязать борьбу сопернице лишь в первом сете.
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Квитовой
15 августа 2023 19:44
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова в матче первого круга турнира в Цинциннати уступила чешке Петре Квитовой.

Встреча продолжалась один час 32 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0 в пользу представительницы Чехии, которая три раза подавала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету россиянки один эйс, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк из пяти.

Следующей соперницей Квитовой станет победительница пары Людмила Самсонова (Россия) - Линда Носкова (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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