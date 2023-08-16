Рублев проиграл Руусувуори и вылетел с турнира в Цинциннати

В матче второго круга турнира в американском Цинциннати олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев уступил финскому теннисистку Эмилу Руусувуори.

Встреча продолжалась три часа 18 минут и завершилась победой представителя Финляндии со счетом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3). Эмил шесть раз подавал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету россиянина восемь эйсов, столько же двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В третьем круге Руусувуори сыграет с победителем пары Алексей Попырин - Николас Харри.