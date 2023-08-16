Павлюченкова уступила Коллинз и завершила борьбу в Цинциннати

Олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова в матчем первого круга турнира в Цинциннати проиграла представительнице США Даниэль Коллинз и выбыла из соревнований.

Встреча продолжалась один час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу американки, которая один рах подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету россиянки два эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейка из двух.

В следующем круге Коллинз сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.