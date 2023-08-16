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Меньше часа: Александрова разгромно проиграла Кырсте в Цинциннати

Россиянка смогла взять у соперницы только два гейма.
16 августа 2023 07:37
автор: Александр Шульгин

В матче первого круга турнира в инциннати российская теннисистка Екатерина Александрова крупно уступила представительнице Румынии Соране Кырсте.

Встреча продолжалась всего 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу румынки, которая ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету россиянки также нет ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк из двух.

Во втором круге Кырстя сыграет с гречанкой Марией Саккари.

источник: «Советский спорт»
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