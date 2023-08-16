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Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Носковой

Россиянки массово покидают соревнования.
Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Носковой
16 августа 2023 07:54
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче первого круга турнира в Цинциннати Людмила Самсонова уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Встреча продолжалась один час 51 минуту и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу чешки, которая шесть раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

На счету россиянки пять эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из 11.

Во втором круге Носкова сыграет со своей соотечественницей Петрой Квитовой.

источник: «Советский спорт»
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