Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Носковой

В матче первого круга турнира в Цинциннати Людмила Самсонова уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Встреча продолжалась один час 51 минуту и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу чешки, которая шесть раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

На счету россиянки пять эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из 11.

Во втором круге Носкова сыграет со своей соотечественницей Петрой Квитовой.