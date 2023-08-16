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Экс-россиянка Грачева довольна тем, как ее приняли после смены гражданства

45-я ракетка мира стала гражданкой Франции.
16 августа 2023 08:13
автор: Виталий Овсянников

Экс-российская теннисистка Варвара Грачёва, в настоящий момент выступающая под флагом Франции, ответила на вопрос о получении французского гражданства.

«Конечно, по происхождению я русская. Думала, что многие люди сочтут это оппортунистическим манёвром, например, чтобы быть второй ракеткой Франции. Но это не моя цель, и все это понимали. Действительно, я довольна тем, как меня приняли», — цитирует Грачеву издание L'Equipe.

Напомним, 5 июня, уроженка Москвы Варвара Грачёва получила французское гражданство. Теннисистка прожила во Франции семь лет, после чего успешно сдала тесты и получила право оформить паспорт этой страны.

источник: L'Equipe
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