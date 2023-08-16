Экс-россиянка Грачева довольна тем, как ее приняли после смены гражданства

Экс-российская теннисистка Варвара Грачёва, в настоящий момент выступающая под флагом Франции, ответила на вопрос о получении французского гражданства.

«Конечно, по происхождению я русская. Думала, что многие люди сочтут это оппортунистическим манёвром, например, чтобы быть второй ракеткой Франции. Но это не моя цель, и все это понимали. Действительно, я довольна тем, как меня приняли», — цитирует Грачеву издание L'Equipe.

Напомним, 5 июня, уроженка Москвы Варвара Грачёва получила французское гражданство. Теннисистка прожила во Франции семь лет, после чего успешно сдала тесты и получила право оформить паспорт этой страны.