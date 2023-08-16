Российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла причину слухов о смене гражданства

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала причину слухов о смене своего гражданства.

«На одном из зарубежных теннисных сайтов появилась соответствующая статья. Этот ресурс в качестве источника использовал «твит» человека, который не имеет никакого отношения к моей семье или команде», - заявила Андреева в интервью изданию «Российская газета».

По словам 16-летней спортсменки, серьезные СМИ сразу связались с ее агентом, после чего поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали ее или выпустили опровержение.

«Менять гражданство не планирую, — добавила Мирра Андреева.