Медведев уверенно взял первый сет в матче с Музетти на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно выиграл первый сет у итальянца Лоренцо Музетти в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати со счётом 6:3.

Оба теннисиста допустили по три двойные ошибки, Медведев дважды подал навылет, у Музетти эйсов не было. Итальянец реализовал свой единственный брейк-пойнт, у россиянина реализовано два из трех.

В третьем круге победитель встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и японцем Йошито Нишиокой.