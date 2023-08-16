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Касаткина обыграла Грачёву и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Матч длился менее полутора часов.
16 августа 2023 19:25
автор: Александр Кожевников

В Цинциннати (США) завершился матч второго круга турнира WTA-1000, в котором встречались россиянка Дарья Касаткина и Варвара Грачёва, выступающая за Францию.

Встреча завершилась победой Касаткиной со счётом 6:3, 6:1

Матч длился 1 час 16 минут.

Касаткина за время встречи дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Грачёва ни разу не выполнила эйс, дважды допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми.

источник: «Советский спорт»
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