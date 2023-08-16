Касаткина обыграла Грачёву и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч второго круга турнира WTA-1000, в котором встречались россиянка Дарья Касаткина и Варвара Грачёва, выступающая за Францию.
Встреча завершилась победой Касаткиной со счётом 6:3, 6:1
Матч длился 1 час 16 минут.
Касаткина за время встречи дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Грачёва ни разу не выполнила эйс, дважды допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми.
источник: «Советский спорт»