Касаткина обыграла Грачёву и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч второго круга турнира WTA-1000, в котором встречались россиянка Дарья Касаткина и Варвара Грачёва, выступающая за Францию.

Встреча завершилась победой Касаткиной со счётом 6:3, 6:1

Матч длился 1 час 16 минут.

Касаткина за время встречи дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Грачёва ни разу не выполнила эйс, дважды допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми.