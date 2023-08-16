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Медведев победил Музетти и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Для победы потребовался 1 час 17 минут.
16 августа 2023 19:35
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.

Первая ракетка России сделал три эйса, совершил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Музетти реализовал свой единственный брейк-пойнт, совершил четыре двойные ошибки, ни разу не подал на вылет.

В третьем круге россиянин встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и японцем Йошито Нишиокой.

источник: «Советский спорт»
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