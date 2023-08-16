Чакветадзе проиграла в первом матче после возобновления карьеры

Россиянка Анна Чакветадзе в паре с представительницей Люксембурга Лаурой Палумбо проиграли российско-бельгийскому дуэту Полина Бахмуткина/Челси Ванхутт в матче первого круга турнира категории W15 в бельгийском Дюффеле.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Бахмуткиной и Ванхутт. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

В 1/4 финала турнира победительницы встретятся с парой Катерина Цыгурова (Швейцария)/Севиль Юлдашева (Узбекистан).

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

36-летняя Чакветадзе объявила о завершении карьеры десять лет назад. Свой последний официальный матч она сыграла в 2012 году на турнире WTA в Ташкенте. За карьеру она выиграла восемь турниров WTA, а в составе России дважды становилась обладательницей Кубка Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг) в 2007 и 2008 году.