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Чакветадзе проиграла в первом матче после возобновления карьеры

Россиянка не играла с 2012 года.
16 августа 2023 19:52
автор: Александр Евграфов

Россиянка Анна Чакветадзе в паре с представительницей Люксембурга Лаурой Палумбо проиграли российско-бельгийскому дуэту Полина Бахмуткина/Челси Ванхутт в матче первого круга турнира категории W15 в бельгийском Дюффеле.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Бахмуткиной и Ванхутт. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

В 1/4 финала турнира победительницы встретятся с парой Катерина Цыгурова (Швейцария)/Севиль Юлдашева (Узбекистан).

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

36-летняя Чакветадзе объявила о завершении карьеры десять лет назад. Свой последний официальный матч она сыграла в 2012 году на турнире WTA в Ташкенте. За карьеру она выиграла восемь турниров WTA, а в составе России дважды становилась обладательницей Кубка Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг) в 2007 и 2008 году.

источник: «Советский спорт»
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