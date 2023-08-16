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Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Матч длился 1 час 12 минут.
16 августа 2023 20:58
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати чешке Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 2:6.

По ходу встречи Потапова сделала две подачи навылет, пять эйсов и реализовала три брейк-поинта из шести.

На счету ее соперницы три эйса, такое же количество двойных и шесть брейков при 11 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В третьем раунде турнира Вондроушова сыграет с американкой Слоан Стивенс, победившей француженку Каролин Гарсия.

источник: «Советский спорт»
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