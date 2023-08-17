Джокович прокомментировал первый за два года матч в США

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ему приятно вернуться в США после двухлетнего перерыва. Бывшая первая ракетка мира не играл на турнирах в Америке из-за запрета в связи с отсутствием прививки от коронавируса.

«Не так я хотел одержать победу. Зрители ждали борьбы. Конечно, приятно вернуться сюда и победить. Сейчас у меня смешанные чувства. Надеюсь, что буду набирать форму каждый день и идти по турниру, улучшая свой уровень», - цитирует Джоковича сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Джокович вышел в третий круг турнира после того, как его соперник испанец

Алехандро Давидович-Фокина снялся по ходу второго сета из-за травмы. Серб провел первый матч в США с 2021 года. Теннисисту был запрещен въезд в США в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.