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Джокович прокомментировал первый за два года матч в США

Первый матч серба за два года длился 46 минут.
Джокович прокомментировал первый за два года матч в США
17 августа 2023 10:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ему приятно вернуться в США после двухлетнего перерыва. Бывшая первая ракетка мира не играл на турнирах в Америке из-за запрета в связи с отсутствием прививки от коронавируса.

«Не так я хотел одержать победу. Зрители ждали борьбы. Конечно, приятно вернуться сюда и победить. Сейчас у меня смешанные чувства. Надеюсь, что буду набирать форму каждый день и идти по турниру, улучшая свой уровень», - цитирует Джоковича сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Джокович вышел в третий круг турнира после того, как его соперник испанец

Алехандро Давидович-Фокина снялся по ходу второго сета из-за травмы. Серб провел первый матч в США с 2021 года. Теннисисту был запрещен въезд в США в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

источник: ATP
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