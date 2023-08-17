«Увидимся на работе в три часа ночи». Касаткина поддержала критику расписания теннисных матчей

Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала Викторию Азаренко в критике нестабильного расписания теннисных матчей.

«Это единственный вид спорта в мире, где вы не знаете, когда будете играть. Я смотрю на это как игрок, и это смешно. Я смотрю на это как фанат, и я не знаю, какие матчи я пойду смотреть, потому что я понятия не имею, когда они начнутся. Нам нужно стараться привлекать больше зрителей», - заявила Азаренко.

«Могут ли игроки перестать ныть и просто играть?», - ответил Азаренко Камиль Патель.

В диалог включилась россиянка Дарья Касаткина, раскритиковав Пателя.

«Увидимся на работе в три часа ночи. И не ной, пожалуйста», - написала Касаткина.