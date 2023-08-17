Теннисист из Франции получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей

Представитель Франции, профессиональный теннисист Алексис Мусиалек пожизненно отстранен от выступлений за организацию договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Как утверждает источник, 35-летнего спортсмена признали виновным в 39 случаях нарушения Антикоррупционной программы тенниса (TACP). Сообщается, что теннисист подстроил результат в нескольких играх, брал взятки и способствовал другим спортсменам не прилагать усилий в собственных матчах на корте.

Добавим, что сам Мусиалек отрицает вину и считает все обвинения в его адрес ложными.