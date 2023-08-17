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Теннисист из Франции получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей

Атлета признали виновным в 39 коррупционных инцидентах.
17 августа 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков

Представитель Франции, профессиональный теннисист Алексис Мусиалек пожизненно отстранен от выступлений за организацию договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Как утверждает источник, 35-летнего спортсмена признали виновным в 39 случаях нарушения Антикоррупционной программы тенниса (TACP). Сообщается, что теннисист подстроил результат в нескольких играх, брал взятки и способствовал другим спортсменам не прилагать усилий в собственных матчах на корте.

Добавим, что сам Мусиалек отрицает вину и считает все обвинения в его адрес ложными.

источник: «Советский спорт»
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