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Джокович одержал победу над Монфисом и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Матч продолжался 1 час и 7 минут.
18 августа 2023 08:21
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, в котором сербский теннисист Новак Джокович сыграл против представителя Франции Гаэля Монфиса.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Спортсмены провели на корте 1 час и 7 минут.

В прошедшей игре Джокович оформил один эйс, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. У его соперника шесть подач навылет, пять двойных и один реализованный брейк.

В следующем круге Джокович сыграет с Тейлором Фритцем (США).

источник: «Советский спорт»
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