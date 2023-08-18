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Джокович побил рекорд Надаля по числу матчей без поражений с отдельным игроком

18 августа 2023 09:09
автор: Александр Поволоцкий

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд.

Напомним, что накануне вторая ракетка мира в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати нанес поражение Гаэлю Монфису со счетом 6:3, 6:2.

Таким образом, счет личных встреч Джоковича и француза стал 19-0 в пользу серба.Новак побил рекорд Рафаэля Надаля по числу матчей без поражений с отдельным игроком. Испанец вел 18-0 в противостоянием с другим французом Ришаром Гаске.

В четвертьфинале «Мастерса» Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем.

источник: «Советский спорт»
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