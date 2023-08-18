Соболенко прокомментировала победу над Касаткиной в матче третьего круга в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над представительницей России Дарьей Касаткиной в матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

«Я просто надеялась, что дождя больше не будет, и мы сможем доиграть матч. Я завершила игру победой над такой сильной соперницей, как Даша, так что я очень рада», — заявила Соболенко после окончания матча.

Соболенко вышла в четвертьфинал, где сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая на отказе от продолжения борьбы прошла хорватку Дону Векич.