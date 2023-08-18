Селиваненко назвал причину поражения Медведева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати 

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко подвёл итоги матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором российский теннисит Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

«Вчера у Александра и Даниила был равный матч, в котором Александр, выиграв на один брейк-пойнт больше, смог довести игру до победы. Для Александра это первая победа над игроком из десятки, начиная с прошлогоднего Ролан Гарроса. Что касается Даниила, то, конечно, это был его не самый лучший матч, но такие встречи тоже неизбежны. Это часть карьеры для любого мастера», — приводит слова Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на стадии 1/4 финала американского турнира Зверев встретится с победителем пары Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция). Медведев становился победителем «Мастерса» в Цинциннати в 2019 году.