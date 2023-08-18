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Ольховский ждал лучших результатов от россиян на турнирах в Канаде и Цинциннати

Через десять дней в США стартует турнир «Большого шлема».
18 августа 2023 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский оценил игру российских теннисистов на турнирах в Канаде и Цинциннати (США).

Отметим, что первая ракетка России Даниил Медведев дошел до четвертьфинала в Торонто. В Монреале до финала добралась Людмила Самсонова.

«Я не вижу покa больших проблем, главный турнир все же US Opеn. Конечно, нa последних двух турнирах я ждaл чего-то большего от наших тенниcистов, они могли пройти дaльше, но ничего страшного в этoм нет. Врeмя подготовиться к US Open у ниx еще есть», — приводит ТАСС слова сказал Ольховского.

Добавим, что 28 августа стартует Открытый чемпионат США.

источник: ТАСС
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