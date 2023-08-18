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Ига Свёнтек победила Вондроушову и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати

Спортсменки провели на корте 1 час и 30 минут. 
Ига Свёнтек победила Вондроушову и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати
18 августа 2023 19:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Отметим, что на стадии 1/4 финала соревнований 1-я ракетка мира одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Победительница обошлась без подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету 10-й ракетки мира два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, в полуфинальном матче американского турнира Свёнтек встретится с победителем пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

источник: «Советский спорт»
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