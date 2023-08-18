Ига Свёнтек победила Вондроушову и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Отметим, что на стадии 1/4 финала соревнований 1-я ракетка мира одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Победительница обошлась без подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету 10-й ракетки мира два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, в полуфинальном матче американского турнира Свёнтек встретится с победителем пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).