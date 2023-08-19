Гауфф пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв первую ракетку мира Свёнтек 

Американская теннисистка Кори Гауфф стала финалисткой хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Цинциннати (США).

Отметим, что на стадии 1/2 финала соревнований 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа и 52 минуты.

Победительница шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету оппонентки – один эйс, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

Добавим, Кори впервые в своей карьере смогла победить Свёнтек. За победу в американском турнире Гауфф поборется с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).