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Гауфф пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв первую ракетку мира Свёнтек 

Американка впервые в своей карьере одолела польскую теннисистку. 
Гауфф пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв первую ракетку мира Свёнтек 
19 августа 2023 21:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Американская теннисистка Кори Гауфф стала финалисткой хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Цинциннати (США).

Отметим, что на стадии 1/2 финала соревнований 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа и 52 минуты.

Победительница шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету оппонентки – один эйс, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

Добавим, Кори впервые в своей карьере смогла победить Свёнтек. За победу в американском турнире Гауфф поборется с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).

источник: «Советский спорт»
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