Арина Соболенко проиграла Муховой и не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Чехии Каролины Муховой в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6 в пользу 26-летней спортсменки.

Победительница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

На счету 2-й ракетки мира – три эйса, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, за победу в турнире в США Мухова поборется с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая ранее оказалась сильнее польки Иги Свёнтек.