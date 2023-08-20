Джокович обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати, где сыграет с Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в финал соревнований.

Встреча продолжалась два часа шесть минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу серба, который четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника десять эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, в финале Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, что именно эти спорстмены занимают первые две строчки мирового мужского рейтинга.

В последний раз они встречались между собой в финале Уимблдона, где победу одержал испанец.