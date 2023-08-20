ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Джокович обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати, где сыграет с Алькарасом

Зрителей ждет очередная битва лучших теннисистов мира.
20 августа 2023 07:32
автор: Александр Шульгин

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в финал соревнований.

Встреча продолжалась два часа шесть минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу серба, который четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника десять эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, в финале Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, что именно эти спорстмены занимают первые две строчки мирового мужского рейтинга.

В последний раз они встречались между собой в финале Уимблдона, где победу одержал испанец.

источник: «Советский спорт»
Арина Соболенко проиграла Муховой и не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати
Арина Соболенко проиграла Муховой и не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати
Полуфинал соревнований продлился 2 часа и 37 минут.
20.08.2023 00:11
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Гауфф пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв первую ракетку мира Свёнтек 
Гауфф пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв первую ракетку мира Свёнтек 
Американка впервые в своей карьере одолела польскую теннисистку. 
19.08.2023 21:08
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андреева встретится с Уильямс на турнире в WTA в Кливленде. Разница между теннисистками — 27 лет
Андреева встретится с Уильямс на турнире в WTA в Кливленде. Разница между теннисистками — 27 лет
Турнир пройдет с 20 по 26 августа.
19.08.2023 10:28
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
За выход в финал серб поспорит с Александром Зверевым.
19.08.2023 08:30
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Ига Свёнтек победила Вондроушову и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати
Ига Свёнтек победила Вондроушову и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати
Спортсменки провели на корте 1 час и 30 минут. 
18.08.2023 19:53
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Ольховский ждал лучших результатов от россиян на турнирах в Канаде и Цинциннати
Через десять дней в США стартует турнир «Большого шлема».
18.08.2023 15:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Селиваненко назвал причину поражения Медведева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати 
В прошедшей игре россиянин уступил 17-й ракетке мира Александру Звереву. 
18.08.2023 12:09
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Соболенко прокомментировала победу над Касаткиной в матче третьего круга в Цинциннати
Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
18.08.2023 11:43
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Алькарас помог Звереву победить Медведева
Российский теннисист противостоял сразу двум топовым соперникам.
18.08.2023 09:57
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.