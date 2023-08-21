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Новак Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати

Матч продолжался 3 часа 49 минут.
Новак Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати
21 августа 2023 08:08
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) встретился с представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP второе место.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу сербского теннисиста.

Спортсмены провели на корте 3 часа 49 минут.

В прошедшей игре Джокович оформил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 16. У его соперника 11 подач навылет, пять двойных и четыре реализованных брейка из 10.

Таким образом, 36-летний Новак Джокович стал победителем турнира.

источник: «Советский спорт»
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