Новак Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати

Подошёл к концу финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) встретился с представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP второе место.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу сербского теннисиста.

Спортсмены провели на корте 3 часа 49 минут.

В прошедшей игре Джокович оформил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 16. У его соперника 11 подач навылет, пять двойных и четыре реализованных брейка из 10.

Таким образом, 36-летний Новак Джокович стал победителем турнира.