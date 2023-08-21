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Винус Уильямс снялась с матча с 16-летней Миррой Андреевой на турнире в Кливленде

Россиянка пройдет во второй круг соревнований без матча.
21 августа 2023 08:27
автор: Виталий Овсянников

43-летняя американка Винус Уильямс приняла решение сняться с турнира в Кливленде из-за болей в колене.

В первом круге соревнований она должна была встретиться против 16-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Мне так жаль, что я не смогу сыграть. Я ждала этих матчей, чтобы подготовиться к US Open. Но, к сожалению, моё колено просто неправильно себя ведёт. Это просто не позволяет мне сейчас находиться на корте. Я попытаюсь скорее залечить травму, чтобы быть на Открытом чемпионате США», — цитирует Винус Уильямс Cleveland Plain Dealer.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа.

источник: Cleveland Plain Dealer
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