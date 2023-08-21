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Новак Джокович сократил отставание от Алькараса до 20 очков в рейтинге ATP

Сербский теннисист близок к возращению статуса первой ракетки мира.
21 августа 2023 08:53
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 августа, ATP опубликовала обновленный рейтинг в мужском одиночном разряде.

В первой тройке лидеров изменений нет. Победа в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати позволила второй ракетке мира Новаку Джоковичу сократить отставание от лидирующего Карлоса Алькараса до 20 баллов. Россиянин Даниил Медведев по-прежнему занимает третью позицию в рейтинге.

Рейтинг АТР от 21 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;

4 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4790;

5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;

7 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845…

61 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 857…

источник: ATP
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