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Касаткина поднялась на три позиции в чемпионской гонке WTA и снова стала первой ракеткой России

Самсонова потеряла две позиции в рейтинге.
Касаткина поднялась на три позиции в чемпионской гонке WTA и снова стала первой ракеткой России
21 августа 2023 09:16
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 21 августа, официальный сайт WTA обновил рейтинг теннисисток в женском одиночном разряде.

В пятерке лидеров не произошло никаких изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является польская теннисистка Ига Швентек.

Россиянке Дарье Касаткиной удалось подняться на три строчке. Теперь она занимает 13-ю позицию и вновь является первой ракеткой России. Людмила Самсонова, которая на прошлой неделе впервые стала лучшей в стране, потеряла две позиции и опустилась на 14-е место.

Рейтинг WTA от 21 августа:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9955 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2780…

14 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480…

22 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2065…

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675…

39 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1283…

64 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901…

67 (67). Мирра Андреева (Россия) — 879…

источник: WTA
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