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Джокович: матч против Алькараса напомнил финал с Надалем, когда мы были на пике

Сербский теннисист победил представителя Испании в финале «Мастерса» в Цинциннати.
21 августа 2023 11:12
автор: Виталий Овсянников

Вторая ракетка мира Новак Джокович сравнил финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса с финалом Australian Open-2012 с Рафаэлем Надалем.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу сербского теннисиста. Спортсмены провели на корте 3 часа 49 минут.

«Не думаю, что я сыграл слишком много подобных матчей в своей жизни. Возможно, я могу сравнить это с финалом против Надаля на Australian Open-2012. Сегодня играли три сета, но почти четыре часа. Просто снимаю шляпу перед таким парнем. Он играет так зрело, так хорошо справляется с давлением для 20-летнего. Он молод. Это то, что в нём так впечатляет», – цитирует Джоковича Reuters.

источник: Reuters
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