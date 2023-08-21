«Я горжусь собой. Не знаю, почему плакал». Алькарас — о финале с Джоковичем

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями после своего поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против сербского теннисиста Новака Джоковича.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу сербского теннисиста. Спортсмены провели на корте 3 часа 49 минут.

«Я горжусь собой, правда. Не знаю, почему я плакал. Видимо, потому что боролся до последнего мяча. Безумно говорить об этом прямо сейчас, но я покинул площадку очень, очень довольным тем, что я сделал. Сегодня было очень сложно играть против Новака. Весь матч я пытался оставаться там в хорошей физической форме, но это было трудно», — заявил Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на поражение, испанский теннисист остался первой ракеткой мира. В обновленном рейтинге ATP Новак Джокович сократил от него отставание до 20 очков.