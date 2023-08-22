Кудерметова победила Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила аргентинку Надию Подороску в стартовом матче на турнире в Кливленде. Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

У Кудерметовой 7 эйсов, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы также одна подача навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира категории WTA 250 с призовым фондом более 270 тысяч долларов Кудерметова встретится с представительницей Испании Сарой Соррибес Тормо.