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Котов завершил выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме

Соперник россиянина попал в турнир, выиграв квалификацию.
22 августа 2023 08:31
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Павел Котов завершил выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме, проиграв Митчеллу Крюгеру.

Матч первого круга, который продолжался 1 час 15 минут, завершился со счётом 3:6, 4:6 в пользу американца.

Россиянин шесть раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету Крюгера пять эйсов, две двойные ошибки, оба реализованных брейк-пойнта

В следующем круге турнира с призовым фондом более 760 тысяч долларов Крюгер сыграет с чехом Иржи Легечкой.

источник: «Советский спорт»
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