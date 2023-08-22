Эрика Андреева победила Эррани и пробилась в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Эрика Андреева стала полуфиналисткой квалификационного этапа Открытого чемпионата США 2023 года.
Отметим, на стадии 1/4 финала квалификации 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Италии Сарой Эранни со счётом 6:4, 6:0.
Добавим, в полуфинальном матче турнира Андреева сыграет против хорватской теннисистки Петры Марчинко.
Основная сетка соревнований серии «Большого шлема» начнётся 28 августа и продлится до 10 сентября. Место проведения – Нью-Йорк (США).
источник: «Советский спорт»