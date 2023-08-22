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Эрика Андреева победила Эррани и пробилась в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США

Спортсменки провели на корте 1 час и 24 минуты.
22 августа 2023 19:45
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева стала полуфиналисткой квалификационного этапа Открытого чемпионата США 2023 года.

Отметим, на стадии 1/4 финала квалификации 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Италии Сарой Эранни со счётом 6:4, 6:0.

Добавим, в полуфинальном матче турнира Андреева сыграет против хорватской теннисистки Петры Марчинко.

Основная сетка соревнований серии «Большого шлема» начнётся 28 августа и продлится до 10 сентября. Место проведения – Нью-Йорк (США).

источник: «Советский спорт»
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