Итоговый турнир WTA-2023 состоится в Саудовской Аравии

Сегодня, 23 августа, журналист Крейг Шапиро заявил, что в ближайшее время Женская теннисная ассоциация объявит о переезде Итогового турнира в Саудовскую Аравию.

Согласно данным источника, соревнования пройдут в Эр-Рияде.

«Мне сообщили, что на следующей неделе будет объявлено, что финал WTA пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тур по Бен-Сэлмону неизбежен. Лицензия АТР в Ньюпорте выставлена на продажу, её купят саудовцы, а глава ATP Андреа Гауденци перенесёт турнир на более удобную дату», – сообщил журналист в своих социальных сетях.

В 2022 году турнир прошёл в Форт-Уэрте (США). Чемпионкой Итогового турнира WTA стала французская теннисистка Каролин Гарсия.

Напомним, с 1979 по 2000 год турнир проходил в Нью-Йорке. В дальнейшем место его проведения регулярно менялось.