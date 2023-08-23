Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде (США).

Во втором круге соревнований 28-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Беларуси Александрой Саснович со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут..

На счету победительницы – шесть эйсов, 14 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Её белорусская оппонентка один раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинальном матче американского турнира Александрова встретится с китайской теннисисткой Синьюй Ван.