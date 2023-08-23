ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянин Гахов не смог выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США 

На старте соревнований 162-я ракетка мира уступил американцу Захари Свайду.
23 августа 2023 21:09
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Иван Гахов не смог пробиться в 1/2 финала квалификационного этапа Открытого чемпионата США 2023 года.

В первом круге квалификации 26-летний спортсмен проиграл представителю СЩА Захари Свайду со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:7 (6:10).

Спортсмены провели на корте 2 часа и 38 минут.

Россиянин 11 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт.

На счету победителя – два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Матчи основной сетки US Open начнутся 28 августа и продлятся до 10 августа.

источник: «Советский спорт»
Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 
Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 
На стадии 1/8 финала соревнований россиянка оказалась сильнее белорусской теннисистки Александры Саснович.
23.08.2023 20:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Итоговый турнир WTA-2023 состоится в Саудовской Аравии
В прошлом году соревнования прошли в США.
23.08.2023 14:29
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс стала матерью во второй раз
Свой последний матч спортсменка провела н US Open-2022.
23.08.2023 10:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Эрика Андреева победила Эррани и пробилась в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США
Спортсменки провели на корте 1 час и 24 минуты.
22.08.2023 19:45
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Котов завершил выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме
Котов завершил выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме
Соперник россиянина попал в турнир, выиграв квалификацию.
22.08.2023 08:31
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова победила Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде
Кудерметова победила Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде
Встреча продолжалась около двух часов.
22.08.2023 08:19
Теннис
автор: Александр Евграфов
«Я горжусь собой. Не знаю, почему плакал». Алькарас — о финале с Джоковичем
Решающий матч «Мастерса» в Цинциннати продолжался 3 часа 49 минут.
21.08.2023 13:53
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Джокович: матч против Алькараса напомнил финал с Надалем, когда мы были на пике
Сербский теннисист победил представителя Испании в финале «Мастерса» в Цинциннати.
21.08.2023 11:12
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Касаткина поднялась на три позиции в чемпионской гонке WTA и снова стала первой ракеткой России
Касаткина поднялась на три позиции в чемпионской гонке WTA и снова стала первой ракеткой России
Самсонова потеряла две позиции в рейтинге.
21.08.2023 09:16
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.