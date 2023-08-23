Россиянин Гахов не смог выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США 

Российский теннисист Иван Гахов не смог пробиться в 1/2 финала квалификационного этапа Открытого чемпионата США 2023 года.

В первом круге квалификации 26-летний спортсмен проиграл представителю СЩА Захари Свайду со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:7 (6:10).

Спортсмены провели на корте 2 часа и 38 минут.

Россиянин 11 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт.

На счету победителя – два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Матчи основной сетки US Open начнутся 28 августа и продлятся до 10 августа.