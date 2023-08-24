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Кудерметова проиграла Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Кливленде

Призовой фонд турнира превышает 270 тысяч долларов.
Кудерметова проиграла Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Кливленде
24 августа 2023 08:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо в матче второго круга турнира в американском Кливленде. Призовой фонд турнира превышает 270 тысяч долларов.

Матч второго круга, который продолжался 1 час 43 минуты, завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу испанской теннисистки.

Испанка допустила 5 двойных ошибок, реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов и обошлась без эйсов. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Соррибес Тормо станет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Слоан Стивенс.

источник: «Советский спорт»
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