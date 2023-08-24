Матч в Кливленде с участием Андреевой прерван из-за грозы

Матч второго круг турнира категории WTA-250 в Кливленде на харде между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Слоан Стивенс отложен из-за грозы.

На момент остановки теннисистки провели на корте 54 минуты. Счёт в матче 6:3, 3:0 в пользу американской теннисистки.

Организаторы перенесли матч на следующий день. Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая во втором круге победила россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 6:1).

В других четвертьфиналах турнира с призовым фондом более 270 тысяч долларов встретятся Каролин Гарсия (Франция) — Чжу Линь (Китай), Екатерина Александрова (Россия) — Синьюй Ван (Китай) и Татьяна Мария (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).