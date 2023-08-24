ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Матч в Кливленде с участием Андреевой прерван из-за грозы

На момент остановки теннисистки провели на корте 54 минуты.
24 августа 2023 08:08
автор: Александр Евграфов

Матч второго круг турнира категории WTA-250 в Кливленде на харде между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Слоан Стивенс отложен из-за грозы.

На момент остановки теннисистки провели на корте 54 минуты. Счёт в матче 6:3, 3:0 в пользу американской теннисистки.

Организаторы перенесли матч на следующий день. Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая во втором круге победила россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 6:1).

В других четвертьфиналах турнира с призовым фондом более 270 тысяч долларов встретятся Каролин Гарсия (Франция) — Чжу Линь (Китай), Екатерина Александрова (Россия) — Синьюй Ван (Китай) и Татьяна Мария (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).

источник: «Советский спорт»
Участник самого долгого теннисного матча в истории анонсировал завершение карьеры
Игра 2010 года побила сразу несколько рекордов.
24.08.2023 08:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова проиграла Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Кливленде
Кудерметова проиграла Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Кливленде
Призовой фонд турнира превышает 270 тысяч долларов.
24.08.2023 08:02
Теннис
автор: Александр Евграфов
Россиянин Гахов не смог выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США 
На старте соревнований 162-я ракетка мира уступил американцу Захари Свайду.
23.08.2023 21:09
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 
Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 
На стадии 1/8 финала соревнований россиянка оказалась сильнее белорусской теннисистки Александры Саснович.
23.08.2023 20:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Итоговый турнир WTA-2023 состоится в Саудовской Аравии
В прошлом году соревнования прошли в США.
23.08.2023 14:29
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс стала матерью во второй раз
Свой последний матч спортсменка провела н US Open-2022.
23.08.2023 10:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Эрика Андреева победила Эррани и пробилась в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США
Спортсменки провели на корте 1 час и 24 минуты.
22.08.2023 19:45
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Котов завершил выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме
Котов завершил выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме
Соперник россиянина попал в турнир, выиграв квалификацию.
22.08.2023 08:31
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова победила Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде
Кудерметова победила Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде
Встреча продолжалась около двух часов.
22.08.2023 08:19
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.