Участник самого долгого теннисного матча в истории анонсировал завершение карьеры

Американский теннисист Джон Изнер анонсировал завершение карьеры после Открытого чемпионата США по теннису, который стартует 28 августа.

«После более 17 лет в туре пора время попрощаться с профессиональным теннисом. Этот переход не будет легким, но я смотрю на каждую секунду в будущем вместе со своей семьей. US Open будет моим последним турниром», - написал 38-летний Изнер в соцсетях.

Наивысшим достижением Изнера является восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 16 побед в турнирах ATP.

Изнер является участником самого долгого теннисного матча в истории. На Уимблдонском турнире 2010 года его встреча против француза Николя Маю продолжалась 11 часов 5 минут чистого времени. В том матче Изнер победил со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Изнеру также принадлежит рекорд по количеству эйсов в истории тенниса (14 411), выигранных (504) и сыгранных (836) тай-брейков.