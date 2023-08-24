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Участник самого долгого теннисного матча в истории анонсировал завершение карьеры

Игра 2010 года побила сразу несколько рекордов.
Участник самого долгого теннисного матча в истории анонсировал завершение карьеры
24 августа 2023 08:18
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Американский теннисист Джон Изнер анонсировал завершение карьеры после Открытого чемпионата США по теннису, который стартует 28 августа.

«После более 17 лет в туре пора время попрощаться с профессиональным теннисом. Этот переход не будет легким, но я смотрю на каждую секунду в будущем вместе со своей семьей. US Open будет моим последним турниром», - написал 38-летний Изнер в соцсетях.

Наивысшим достижением Изнера является восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 16 побед в турнирах ATP.

Изнер является участником самого долгого теннисного матча в истории. На Уимблдонском турнире 2010 года его встреча против француза Николя Маю продолжалась 11 часов 5 минут чистого времени. В том матче Изнер победил со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Изнеру также принадлежит рекорд по количеству эйсов в истории тенниса (14 411), выигранных (504) и сыгранных (836) тай-брейков.

источник: «Советский спорт»
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