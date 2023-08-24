Медведев и Рублев оказались в одной половине сетки US Open, россияне узнали первых соперников

Завершилась жеребьёвка мужского турнира US Open – 2023.

Отметим, что два самых рейтинговых российских теннисиста Даниил медведев и Андрей Рублев оказались в одной половине основной сетки.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в первом раунде встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером.

Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии, а Рублев - с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори .

Матчи с участием россиян в первом круге US Open-2023

Даниил Медведев – Аттила Балаж (Венгрия)

Карен Хачанов – Майкл Ммо (США, WC)

Андрей Рублёв – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Александр Шевченко – Кэмерон Норри (Великобритания, 16)

Павел Котов – Ринки Хидзиката (Австралия, WC)

Аслан Карацев – Иржи Легечка (Чехия)

Роман Сафиуллин – Марко Чеккинато (Италия).