Медведев и Рублев оказались в одной половине сетки US Open, россияне узнали первых соперников

Завершилась жеребьёвка мужского турнира US Open – 2023.
Отметим, что два самых рейтинговых российских теннисиста Даниил медведев и Андрей Рублев оказались в одной половине основной сетки.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в первом раунде встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером.
Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии, а Рублев - с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори .
Матчи с участием россиян в первом круге US Open-2023
Даниил Медведев – Аттила Балаж (Венгрия)
Карен Хачанов – Майкл Ммо (США, WC)
Андрей Рублёв – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Александр Шевченко – Кэмерон Норри (Великобритания, 16)
Павел Котов – Ринки Хидзиката (Австралия, WC)
Аслан Карацев – Иржи Легечка (Чехия)
Роман Сафиуллин – Марко Чеккинато (Италия).
источник: «Советский спорт»