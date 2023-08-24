Известны соперницы россиянок по первому кругу US Open

Состоялась жеребьёвка женской части Открытого чемпионата США по теннису.

Отметим, что соревнования пройдут в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши сыграет в первом раунде с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Лучшая в рейтинге WTA россиянка Дарья Касаткина встретится с американкой Алисией Паркс.

Матчи россиянок в первом раунде US Open

Ализе Корне (Франция) – Элина Аванесян

Вероника Кудерметова – Бернарда Пера (США)

Мирра Андреева – Q (квалифаер)

Анна Калинская – Катержина Синякова (Чехия)

Маргарита Бетова – Q (квалифаер)

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Камила Рахимова

Анастасия Потапова – Клара Таусон (Дания)

Екатерина Александрова – Лейла Фернандес (Канада)

Людмила Самсонова – Клэр Лю (США)

Анастасия Павлюченкова – Q (квалифаер)

Дарья Касаткина – Алисия Паркс (США)

Анна Блинкова – Джоди Бёррэдж (Великобритания).