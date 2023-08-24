Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Кливленде, проиграв американке Стивенс

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче второго круга турнира в Кливленде проиграла хозяйке соревнований Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась один час 15 минут и завершилась победой представительницы США со счетом 6:3, 6:3. Стивенс ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

Россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейка из трех.

В третьем круге Стивенс сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, выбившей из розыгрыша Веронику Кудерметову.