ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Кливленде, проиграв американке Стивенс

Россиянка выбыла из борьбы за трофей.
Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Кливленде, проиграв американке Стивенс
24 августа 2023 20:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче второго круга турнира в Кливленде проиграла хозяйке соревнований Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась один час 15 минут и завершилась победой представительницы США со счетом 6:3, 6:3. Стивенс ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

Россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейка из трех.

В третьем круге Стивенс сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, выбившей из розыгрыша Веронику Кудерметову.

источник: «Советский спорт»
Известны соперницы россиянок по первому кругу US Open
В число сеянных попали шесть спортсменок.
24.08.2023 19:55
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев и Рублев оказались в одной половине сетки US Open, россияне узнали первых соперников
Медведев и Рублев оказались в одной половине сетки US Open, россияне узнали первых соперников
Турнир в Нью-Йорке пройдет с 28 августа по 10 сентября.
24.08.2023 19:46
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Эрика Андреева вышла в финал квалификации US Open, обыграв Марчинко
Спортсменка занимает 159-е место в мировом рейтинге WTA.
24.08.2023 18:58
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Звонарёва вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США
Один из сетов завершился всухую в пользу россиянки.
24.08.2023 08:38
Теннис
автор: Александр Евграфов
Участник самого долгого теннисного матча в истории анонсировал завершение карьеры
Участник самого долгого теннисного матча в истории анонсировал завершение карьеры
Игра 2010 года побила сразу несколько рекордов.
24.08.2023 08:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
Матч в Кливленде с участием Андреевой прерван из-за грозы
На момент остановки теннисистки провели на корте 54 минуты.
24.08.2023 08:08
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова проиграла Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Кливленде
Кудерметова проиграла Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Кливленде
Призовой фонд турнира превышает 270 тысяч долларов.
24.08.2023 08:02
Теннис
автор: Александр Евграфов
Россиянин Гахов не смог выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США 
На старте соревнований 162-я ракетка мира уступил американцу Захари Свайду.
23.08.2023 21:09
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 
Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Кливленде 
На стадии 1/8 финала соревнований россиянка оказалась сильнее белорусской теннисистки Александры Саснович.
23.08.2023 20:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.