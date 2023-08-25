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Ястремская не пожала руку Бушар, которая высмеяла ее после допингового скандала

Украинка до сих пор обижена.
25 августа 2023 08:26
автор: Артур Гичунцев

Украинка Даяна Ястремская обыграла канадку Эжени Бушар (6:1, 4:6, 6:4) в полуфинале квалификации US Open-2023, но отказалась пожимать ей руку после окончания встречи.

В 2023 году Бушар оставила язвительный пост в соцсети после матча с Ястремской, угодившей в допинговый скандал. Она написала: «Есть что-то особенное в том, чтобы играть с допингистками в Мадриде…»

Позже канадка принесла извинения за свои слова, а Ястремская сумела доказать, что стероид андрогенного типа попал в её организм из-за секса.

источник: «Советский спорт»
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